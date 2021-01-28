Орлов получил прокурорское представление за замерзающих детсадовцев в Екатеринбурге

28 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область
Алексей Орлов (2020) | Фото: ДИП Свердловской области

Орлов получил прокурорское представление за замерзающих детсадовцев в Екатеринбурге

Исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов получил второе прокурорское представление, но теперь уже не из-за некачественной уборки снега, а за нарушения температурного режима в МБДОУ – Детском саду №31.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, правоохранители совместно со специалистом Центрального Екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по региону провели проверку дошкольного учреждения по ул. Академика Бардина в г. Екатеринбурге. Согласно результатам проверки, детский сад нарушил санитарно-эпидемиологическое законодательство: температура и влажность воздуха в помещениях составляла ниже установленного норматива, а для поддержания тепла использовались переносные обогревательные приборы.

В отношении юридического лица МБДОУ - Детский сад № 31 возбуждено дело об административном нарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения). Детский сад был оштрафован на 30 тыс. руб.

В рамках прокурорского представления и.о. главы уральской столицы принят комплекс мер по устранению нарушений. Специалисты провели в учреждении регулировку дроссельного устройства системы отопления, после чего температурный режим в помещениях детского сада нормализовался. Помимо этого, в помещениях групп были установлены увлажнители воздуха.

Напомним, что первое в новой должности представление Орлов получил 19 января. В нем прокуратура требовала устранить нарушения, связанные с некачественно зимней уборкой города.

А вчера общественник и член партии "Яблоко" Дмитрий Калинин, являющийся кандидатом в мэры Екатеринбурга, решил вызвать на дебаты исполняющего обязанности главы города. В беседе с нашим изданием Калинин отметил, что его не устраивает, как в уральском мегаполисе управляют городским хозяйством.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Орлов получил прокурорское представление за замерзающих детсадовцев в Екатеринбурге

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: прокуратура, представление, Орлов, детский сад, температурный режим



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.01.2021 11:00 Мск Вопросы к Орлову: в Екатеринбурге 95% ДТП случились из-за нечищенных дорог
Ранее 22.01.2021 16:22 Мск Орлов опять не справляется? Екатеринбург встал в 10-балльные пробки из-за снега
Ранее 20.01.2021 08:00 Мск Екатеринбург опять утонул в снегу. "А руководство скажет, что все убрали"
Ранее 19.01.2021 15:17 Мск "Инста-мэр" Екатеринбурга решил усилить борьбу со снегопадами с четверга

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети