Орлов получил прокурорское представление за замерзающих детсадовцев в Екатеринбурге

Исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов получил второе прокурорское представление, но теперь уже не из-за некачественной уборки снега, а за нарушения температурного режима в МБДОУ – Детском саду №31.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, правоохранители совместно со специалистом Центрального Екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по региону провели проверку дошкольного учреждения по ул. Академика Бардина в г. Екатеринбурге. Согласно результатам проверки, детский сад нарушил санитарно-эпидемиологическое законодательство: температура и влажность воздуха в помещениях составляла ниже установленного норматива, а для поддержания тепла использовались переносные обогревательные приборы.

В отношении юридического лица МБДОУ - Детский сад № 31 возбуждено дело об административном нарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения). Детский сад был оштрафован на 30 тыс. руб.

В рамках прокурорского представления и.о. главы уральской столицы принят комплекс мер по устранению нарушений. Специалисты провели в учреждении регулировку дроссельного устройства системы отопления, после чего температурный режим в помещениях детского сада нормализовался. Помимо этого, в помещениях групп были установлены увлажнители воздуха.

Напомним, что первое в новой должности представление Орлов получил 19 января. В нем прокуратура требовала устранить нарушения, связанные с некачественно зимней уборкой города.

А вчера общественник и член партии "Яблоко" Дмитрий Калинин, являющийся кандидатом в мэры Екатеринбурга, решил вызвать на дебаты исполняющего обязанности главы города. В беседе с нашим изданием Калинин отметил, что его не устраивает, как в уральском мегаполисе управляют городским хозяйством.