В Челябинске в мае на капитальный ремонт закроют Ленинградский мост

В Челябинске в мае закроют Ленинградский мост для проведения капитального ремонта. Об этом на пресс-конференции сообщила глава Челябинска Наталья Котова, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы приступили к реконструкции Ленинградского моста. Сегодня сооружается временный пешеходный мост. В мае планируем закрыть мост, чтобы начать капитальные работы. В сентябре 2022 года поставлена задача его открыть", - рассказала она.

Чтобы минимизировать риски заторов, в городе была открыта новая развязка на Братьев Кашириных. Планируется изменить работу светофоров. Для трамваев со стороны ЧГРЭС на ЧТЗ будет организован новый поворот по направлению в сторону улицы Горького.

Напомним, в октябре управление муниципальных закупок администрации Челябинска объявило аукцион на выполнение работ по реконструкции Ленинградского моста. Начальная цена контракта – 998,6 млн руб. Прием заявок продлился до 26 октября. По итогам аукциона победителем признано АО "Уралмостострой", которое готово выполнить работы за 998,6 млн руб.