Очередное ЧП с топливом на предприятии "Норникеля" – разлилось масло

В Норильске разлив топлива произошел на Талнахской обогатительной фабрике (входит в "Норильский никель"). Красноярская природоохранная прокуратура начала проверку.

"По предварительным данным, требующим дополнительной проверки, разлив масла произошел в объеме 0,2 тонны с трансформатора главной понижающей подстанции № 40, которая расположена на территории фабрики", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, в мае прошлого года на ТЭЦ, принадлежащей "дочке" "Норильского никеля" произошла утечка дизельного топлива в воду и почву. По данным Росприроднадзора, в окружающую среду попали более 20 тыс. т нефтепродуктов. Ведомство оценивает ущерб почти в 150 млрд руб., компания с этим не согласна и оспаривает сумму в суде.

Для Талнахской обогатительной фабрики это тоже не первое происшествие за год. Так, "Норникель" по итогам внутреннего расследования инцидента со сливом оборотной воды на фабрике, произошедшим в конце июня прошлого года, решил уволить директора и главного инженера предприятия.