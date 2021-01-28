28 Января 2021
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Происшествия Сибирский ФО В России
нефть руки разлив авария утечка (2010) | Фото: nnm.ru

Очередное ЧП с топливом на предприятии "Норникеля" – разлилось масло

В Норильске разлив топлива произошел на Талнахской обогатительной фабрике (входит в "Норильский никель"). Красноярская природоохранная прокуратура начала проверку.

"По предварительным данным, требующим дополнительной проверки, разлив масла произошел в объеме 0,2 тонны с трансформатора главной понижающей подстанции № 40, которая расположена на территории фабрики", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, в мае прошлого года на ТЭЦ, принадлежащей "дочке" "Норильского никеля" произошла утечка дизельного топлива в воду и почву. По данным Росприроднадзора, в окружающую среду попали более 20 тыс. т нефтепродуктов. Ведомство оценивает ущерб почти в 150 млрд руб., компания с этим не согласна и оспаривает сумму в суде.

Для Талнахской обогатительной фабрики это тоже не первое происшествие за год. Так, "Норникель" по итогам внутреннего расследования инцидента со сливом оборотной воды на фабрике, произошедшим в конце июня прошлого года, решил уволить директора и главного инженера предприятия.

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Очередное ЧП с топливом на предприятии "Норникеля" – разлилось масло

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Теги: талнахская обогатительная фабрика, норильский никель, утечка топлива



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