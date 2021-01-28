В СССР ориентировались на собственные критерии в образования и первыми послали человека в космос - Пушков

Сенатор Алексей Пушков поддержал председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, которая раскритиковала главу Минпросвещения Сергея Кравцова.

Как сообщало Накануне.RU, Матвиенко сказала, что из доклада министра так и не поняла, что же такое национальный проект "Образование", какие цели стоят перед ним и как они будут достигнуты.

Также Матвиенко добавила, что ее "очень насторожила" увлеченность Кравцова международными исследованиями качества образования в России.

"По-моему, это не тот путь, по которому нужно идти министру просвещения Российской Федерации. Мы всегда гордились (и нам есть чем гордиться!) отечественной системой образования, которая была лучшей в мире и, думаю, сегодня таковой остается. Я думаю, у нас достаточно собственных сил для того, чтобы разобраться с качеством образования и что делать для его повышения", - подчеркнула Матвиенко.

Пушков написал в своем телеграм-канале, что он говорит давно о слишком большой зависимости от оценок со стороны, и это проблема.

"Хочу напомнить: в Советском Союзе ориентировались на собственные критерии в области образования, а не на американские или европейские таблицы. И первыми послали человека в космос. А теперь оцениваем себя по западным лекалам. И ладно бы толк был от этого..." - отметил сенатор.

При этом после критика Кравцова в Совфеде Матвиенко дала слово главе "Сбера" Герману Грефу, представив его как "талантливого во всем". А Греф начал рассказывать, что скоро искусственный интеллект сделает большинство профессий ненужными. В частности, что 75% нынешних пятиклассников будут работать по специальностям, которых еще нет. Он, правда, обошел стороной вопрос, а найдется ли им вообще работа в условиях вытеснения людей искусственным интеллектом.

Матвиенко отметила, что у людей очень много тревог в связи с развитием цифровых технологий и необходимо на опережение заниматься их правовым регулированием.