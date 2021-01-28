28 Января 2021
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Общество Челябинская область
благоустройство набережной реки Миасс, Челябинск (2020) | Фото: Накануне.RU

Мэрия Челябинска объявит новый конкурс на строительство набережной на реке Миасс

Администрация Челябинска провела инвентаризацию выполненных и невыполненных работ по контракту на строительство набережной на реке Миасс. Об этом на пресс-конференции сообщила глава Челябинска Наталья Котова, передает корреспондент Накануне.RU.

"Контракт не исполнен. Было принято решение о расторжении, выставлены штрафные санкции. Проведена инвентаризация выполненных и невыполненных работ. Идет формирование конкурсной документации", - сообщила она.

Мэр допустила, что подрядчик захочет принять участие в новом конкурсе, а шансов добиться включения компании в реестр недобросовестных подрядчиков минимальный.

"Мы по нескольким подрядчикам обращались о включении в реестр недобросовестных подрядчиков, но в период пандемии нам отказали. Вероятность, что эта компания будет в этом реестре минимальная", - добавила она.

Компании выставлен штраф в размере 2,3 млн рублей.

Напомним, контракт с ООО "Урал-Сервис-Групп" был заключен 18 марта 2019 года. Сумма контракта – 574 млн руб. Работы выполнить компания должна была до 15 декабря 2020 г. Однако подрядчик сорвал сроки строительства. Главе Челябинска Натальи Котовой было внесено представление прокурора из-за срыва сроков строительства набережной на реке Миасс. В конце прошлого года власти расторгли контракт на строительство набережной. Подрядчику выставлен штраф в размере 2,3 млн рублей.

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Мэрия Челябинска объявит новый конкурс на строительство набережной на реке Миасс

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Теги: набережная, строительство, Миасс, подрядчик, контракт, штраф,



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