28 Января 2021
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Политика В России За рубежом
ПАСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы (2015) | Фото: Олеся Курпяева/РГ

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой решила ратифицировать полномочия делегации России.

За резолюцию проголосовали 107 парламентариев, против - 36, воздержались 24 депутата.

Ранее глава делегации, вице-спикер ГД и ассамблеи Петр Толстой заявил, что российская делегация никогда не согласится на ограничение своих полномочий в ПАСЕ). По его словам, если такое решение будет принято, Россия будет вынуждена покинуть площадку, никаких компромиссов не бует, передает РИА Новости.

Рассмотрение вопроса началось по инициативе представителя Украины Марии Мезенцевой.

Напомним, делегация РФ была лишена права голосовать в ПАСЕ в 2014 году из-за событий в Крыму. Тогда же российским делегатам запретили занимать руководящие должности в ассамблее и участвовать в мониторинговых миссиях.

Москва в ответ приостановила свою деятельность в организации, и в июне 2017 года заморозила треть взносов в СЕ. 26 июня 2019 года полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) восстановлены в полном объеме.

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ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

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Теги: россия, пасе, петр толстой



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