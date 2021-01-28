28 Января 2021
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нелегалы, мигранты, гастарбайтеры, таджики (2011) | Фото:

Правительство упростит идентификацию трудовых мигрантов из стран ЕврАзЭС

Правительство России упростит процедуру идентификации граждан стран ЕврАзЭС, въезжающих в РФ без визы. Об этом на сегодняшнем заседании правительства сообщил его председатель Михаил Мишустин.

По словам премьер-министра, на территории России в прошлом году находилось 2,5 миллиона граждан стран ЕврАзЭС.

Однако, несмотря на упрощение процедур, все мигранты, находящиеся на территории более трех месяцев, должны будут проходить обязательное медицинское освидетельствование.

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Правительство упростит идентификацию трудовых мигрантов из стран ЕврАзЭС

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Теги: трудовые мигранты, евразэс, идентификация, медицинское освидетельствование



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