Правительство упростит идентификацию трудовых мигрантов из стран ЕврАзЭС

Правительство России упростит процедуру идентификации граждан стран ЕврАзЭС, въезжающих в РФ без визы. Об этом на сегодняшнем заседании правительства сообщил его председатель Михаил Мишустин.

По словам премьер-министра, на территории России в прошлом году находилось 2,5 миллиона граждан стран ЕврАзЭС.

Однако, несмотря на упрощение процедур, все мигранты, находящиеся на территории более трех месяцев, должны будут проходить обязательное медицинское освидетельствование.