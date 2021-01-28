Суд приостановил выборы главы Сургута из-за иска одного из кандидатов

По решению Сургутского городского суда конкурс по выбору главы Сургута был приостановлен. Как сообщает ТАСС со ссылкой на определение суда, причиной стал иск одного из отстраненных кандидатов Евгения Барсова. Рассмотрение иска запланировано на 3 февраля.

"Приостановить действия думы города Сургута в части принятия решения о проведении повторного конкурса по отбору кандидатур на должность главы города до разрешения настоящего административного иска", - написано в документе.

Согласно ему, если будет существовать опасность нарушения прав, свобод и законных интересов истца, в защиту которого и подано заявление, суд вправе принять меры предварительной защиты по иску.

Напомним, Евгений Барсов заявлял о намерении пойти в суд, чтобы оспорить отказ в дальнейшем участии в конкурсе. Однако по мнению члена попечительского совета регионального отделения "Ассоциации юристов России" Владимира Брюхова, перспектив отмены решения конкурсной комиссии о признании конкурса по выбору главы Сургута несостоявшимся нет.

31 января должен был стартовать прием документов на новый конкурс по выборам главы Сургута, а 26 февраля - состояться заседание местного парламента, на котором бы и определился новый мэр города.

Евгений Барсов стал 24-ым кандидатом в главы. В 2017 г. он принял решение сдать мандат и выйти из партии "Единая Россия" "из-за несогласия с экономической политикой партии власти, которая "навязывается нам всем". Позже депутат избрался в новый состав парламента от округа №22 и стал представителем ЛДПР.