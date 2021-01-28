Депутатов заксобрания Новосибирской области обяжут декларировать цифровые активы

Депутатов заксобрания Новосибирской области, имеющих цифровую валюту, обяжут отчитываться об этом. Соответствующие изменения были приняты сегодня на сессии сразу в двух чтениях. Это сделано, чтобы соответствовать изменениям требований федерального законодательства.

"Сейчас возник термин "цифровые финансовые активы", и чтобы идти в ногу со временем, его надо внести в областное законодательство. Соответственно, возникает обязанность, в том числе и депутатов заксобрания, отчитываться не только об имуществе и денежных финансах, но и цифровой валюте, если таковая имеется", - рассказал заместитель председателя комитета по госполитике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев.

К "цифровым валютам" относятся и криптовалюты, но в целом первое понятие гораздо шире. С ними сохраняется та сложность, что они имеют международный характер, тогда как нынешние нововведения в законодательство регулируют оборот лишь на территории Российской Федерации.

Напомним, в октябре прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллиина рассказала о работах над созданием цифрового рубля. Пилотный проект может быть запущен уже в конце 2021 г.