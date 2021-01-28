У гимна России объявился американский правообладатель

Пользователи YouTube столкнулись с проблемой использования гимна России в видеороликах.

Сообщается, что патриотический контент пропадает из выдачи. Более того, видеохостинг начал наказывать за ролики, содержащие российский гимн - доход от рекламы изымается в пользу американской компании Broadcast Music Inc.

Как отмечает телеграм-канал "Незыгарь", практика "приватизации" отечественных композиций распространилась на YouTube в середине 2020. Тогда стало известно, что права на "Священную войну" и "День Победы", по версии Google, принадлежат американскому лейблу The Orchard Music.

При этом стоит отметить, что гимн России является государственным символом, и на него авторские права не распространяются.

Как заявил изданию "ПолитРоссия" юрист, адвокат, старший преподаватель РАНХиГС, доцент кафедры гражданского права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) Андрей Некрасов, а данном случае ущемляется публичный интерес РФ. Он пояснил, что оспорить решение YouTube можно на национальном уровне в США, где находится главный офис видеохостинга.