В Красноярском крае вертолет Ми-8 врезался в здание аэровокзала

В аэропорту поселка Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8 при рулении задел хвостом здание аэровокзала. Пострадавших в результате инцидента нет.

По данным Telegram-канала "112", вертолет принадлежит авиакомпании "Ельцовка", в Богучанах он должен был провести дозаправку по дороге с Юрубчено-Тохомского нефтяного месторождения.

Посадка прошла в штатном режиме, но при маневрировании на земле у пилотов возникли проблемы – они задели хвостовым винтом-рулем стену здания, вертолет серьезно пострадал.