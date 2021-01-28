28 Января 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

Новый замглавы Перми приступит к обязанностям с 29 января

Бывший вице-спикер городской думы Алексей Грибанов приступит к исполнению обязанностей заместителя главы города по социальным вопросам с завтрашнего дня, сообщили Накануне.RU в администрации.

Напомним, 26 января стало известно об увольнении замглавы Перми Людмилы Гаджиевой. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Гаджиева курировала такие сферы, как образование, культура и спорт, до декабря 2020 года еще и сферу общественного транспорта. Отметим, что чиновницу часто критиковали депутаты и общественность.

С 2008 по 2017 годы она занимала должность начальника департамента образования, ее тогда уже требовали отправить в отставку с поста из-за "оптимизаторского скандала" – с объединением школ №48 и №49. С ее же именем связывали и образование "транспортной дыры в бюджете". После чего сфера была возвращена под кураторство Анатолия Дашкевича.

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Новый замглавы Перми приступит к обязанностям с 29 января

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Теги: Людмила Гаджиева, увольнение, заявление, Алексей Грибанов, назначение



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