В Тюмени мошенники "обеззараживали" квартиры пенсионеров от коронавируса увлажнителем воздуха

28 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область
Дезинфекция, подъезд, Тюмень (2020) | Фото: Администрация Тюмени

В Тюмени мошенники "обеззараживали" квартиры пенсионеров от коронавируса увлажнителем воздуха

Сотрудники полиции Тюмени поймали челябинцев, подозреваемых в обмане пожилых тюменцев. Как стало известно из обращения одной пенсионерки, мужчины ходили по квартирам, представлялись сотрудниками дезинфекции и предлагали доверчивым пожилым людям "обеззаразить квартиру от коронавируса". При этом за свои услуги злоумышленники запрашивали весьма серьезную сумму.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области, внимание полиции было привлечено после того, как к ним обратилась одна из жертв мошенников, у которой подобным образом было похищено около 17 тыс. руб.. Сотрудники розыска установили автомобиль, на котором передвигались предполагаемые преступники и спустя несколько дней, совместно с сотрудниками ГИБДД на выезде из Тюмени задержали подозреваемых.

Как оказалось, шестеро жителей Челябинска приехали в Тюмень сразу после новогодних праздников. Решив быстро заработать, подозреваемые "дезинфицировали" квартиры пенсионеров увлажнителями воздуха, устанавливали ловушки для тараканов, оставляя горожанам маски-респираторы и поддельные договоры на сервисное обслуживание и продление гарантийных обязательств. За свои услуги мошенники брали от 5 до 50 тыс. руб. в зависимости от платежеспособностей жертвы.

Таким образом, недобросовестные граждане украли порядка 90 тыс. руб. у пяти пенсионеров. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". На данный момент они помещены под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление других эпизодов их противоправной деятельности.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Тюмени мошенники "обеззараживали" квартиры пенсионеров от коронавируса увлажнителем воздуха

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, обеззараживание, мошенники, пенсионеры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети