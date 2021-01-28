В Тюмени мошенники "обеззараживали" квартиры пенсионеров от коронавируса увлажнителем воздуха

Сотрудники полиции Тюмени поймали челябинцев, подозреваемых в обмане пожилых тюменцев. Как стало известно из обращения одной пенсионерки, мужчины ходили по квартирам, представлялись сотрудниками дезинфекции и предлагали доверчивым пожилым людям "обеззаразить квартиру от коронавируса". При этом за свои услуги злоумышленники запрашивали весьма серьезную сумму.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области, внимание полиции было привлечено после того, как к ним обратилась одна из жертв мошенников, у которой подобным образом было похищено около 17 тыс. руб.. Сотрудники розыска установили автомобиль, на котором передвигались предполагаемые преступники и спустя несколько дней, совместно с сотрудниками ГИБДД на выезде из Тюмени задержали подозреваемых.

Как оказалось, шестеро жителей Челябинска приехали в Тюмень сразу после новогодних праздников. Решив быстро заработать, подозреваемые "дезинфицировали" квартиры пенсионеров увлажнителями воздуха, устанавливали ловушки для тараканов, оставляя горожанам маски-респираторы и поддельные договоры на сервисное обслуживание и продление гарантийных обязательств. За свои услуги мошенники брали от 5 до 50 тыс. руб. в зависимости от платежеспособностей жертвы.

Таким образом, недобросовестные граждане украли порядка 90 тыс. руб. у пяти пенсионеров. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". На данный момент они помещены под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление других эпизодов их противоправной деятельности.