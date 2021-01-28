Прокуратура Москвы предупредила пять интернет-компаний о запрете призывов к участию в несогласованных митингах

Московская прокуратура сообщила о выявлении публикаций с призывами к участию в массовых беспорядках, а также несанкционированных мероприятиях в конце текущей недели.

В надзорном ведомстве отметили, что нашли такие публикации, ориентированные в том числе на детей, в соцсетях.

"В целях недопущения возможных нарушений закона прокуратура г. Москвы вынесла руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний предостережения. Кроме того, шести лицам, призывающим к участию 31 января 2021 года в несогласованном публичном мероприятии на Лубянской и Старой площадях в г. Москве, вынесены предостережения о недопустимости противоправных действий", - говорится в официальном сообщении прокуратуры.