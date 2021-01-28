28 Января 2021
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Происшествия Пермский край
Пожар, Пермский пороховой завод (2021) | Фото: vk.com/vikiperm

Один из пострадавших на "Пермском пороховом заводе" рабочих – в тяжёлом состоянии

Медики рассказали о состоянии пострадавших в результате пожара на "Пермском пороховом заводе", передаёт корреспондент Накнуне.RU.

"В ожоговый центр доставлены рабочие 30, 48 и 49 лет. У одного пациента состояние тяжёлое, он находится в реанимации, у двоих – удовлетворительное. Пострадавшим оказывают необходимую помощь. Четвёртый пострадавший осмотрен на месте медиками "скорой", от госпитализации он отказался, направлен на амбулаторное лечение", - сообщили Накануне.RU в краевом минздраве.

Следователи начали проверку случившегося.

Напомним, пожар произошёл сегодня утром. Площадь составляла 50 "квадратов".

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Один из пострадавших на "Пермском пороховом заводе" рабочих – в тяжёлом состоянии

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Теги: Пермский пороховой завод, пожар



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