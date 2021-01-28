28 Января 2021
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Евгений Куйвашев, Алексей Шмыков (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Куйвашев подписал указ о назначении Шмыкова вице-губернатором Свердловской области

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Алексея Шмыкова заместителем губернатора Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, на посту вице-губернатора Шмыков будет курировать деятельность министерства промышленности и науки, министерства природных ресурсов, МинАПК и потребительского рынка, а также департамент ветеринарии.

С 2014 по 2016 год Алексей Шмыков занимал пост первого заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области. А в марте 2016 года по итогам конкурса по отбору кандидатов на должность главы Каменска-Уральского был избран депутатами главой города.

Евгений Куйвашев, Алексей Шмыков(2021)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

26 января Евгений Куйвашев в ходе рабочего визита в муниципалитет предложил Шмыкову стать его заместителем. Тот принял это предложение.

Как сообщало Накануне.RU, также на этой неделе Куйвашев подписал указ о назначении экс-главы Екатеринбурга Александра Высокинского на пост первого заместителя губернатора Свердловской области.

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Куйвашев подписал указ о назначении Шмыкова вице-губернатором Свердловской области

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Теги: Куйвашев, Шмыков, назначение, указ, вице-губернатор



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Ранее 26.01.2021 13:38 Мск "Он принял предложение". Глава Каменска-Уральского станет вице-губернатором

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