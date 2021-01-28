28 Января 2021
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Происшествия В России
публичное слушание, выборы мэра, поправки Высокинского, Леонид Волков (2013) | Фото: Накануне.RU

СК возбудил дело против Волкова за призывы к подросткам участвовать в незаконных акциях

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Леонида Волкова за призывы подростков к участию в незаконных акциях.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, в Сети обнаружены видеозаписи, на которых руководитель сети региональных штабов Алексея Навального обращается с призывами к несовершеннолетним приходить на митинги.

Ранее было возбуждено дело по факту вовлечения через интернет сторонниками Навального подростков в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни.

Накануне сообщалось, что брата Алексея Навального Олега и юриста ФБК (включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Любовь Соболь задержали на 48 часов в Москве. Им вменяют нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ч.1 ст. 236 УК РФ). Нарушение санэпидемправил силовики усмотрели в несанкционированных акциях протеста, которые 23 января проходили в нескольких российских городах, в том числе в Москве и Санкт- Петербурга.

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СК возбудил дело против Волкова за призывы к подросткам участвовать в незаконных акциях

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Теги: леонид волков, алексей навальный, митинги, подростки



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