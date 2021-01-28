Зарегистрировано 369 новых случаев covid-заражений среди свердловчан

На территории Среднего Урала зарегистрировано 369 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число зафиксированных заболевших составляет 69 тыс. 399 человек. Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Свердловской области, 61 тыс. 948 человек уже оправились от болезни, включая и 384 человек, выписанных накануне.

Вместе с этим зарегистрировано и 16 новых случаев летального исхода пациентов с COVID-19. Общее число смертей в регионе - 1 тыс. 989.

Среди недавно зараженных, 137 - из Екатеринбурга. Остальные являются жителями Алапаевска, Арамильского, Артемовского, Артинского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Сысертского, Тавдинского и Туринского городских округов.

388 человек находятся в тяжелом состоянии. Из низ 269 - в реанимационно-анестезиологических отделениях и 183 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 2 тыс. 147 свердловчан находятся в стоянии средней степени тяжести и наблюдаются специалистами региональных и муниципальных больниц.