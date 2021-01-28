Зарегистрировано 369 новых случаев covid-заражений среди свердловчан

28 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Врач в кабинете компьютерной томографии в ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

Зарегистрировано 369 новых случаев covid-заражений среди свердловчан

На территории Среднего Урала зарегистрировано 369 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число зафиксированных заболевших составляет 69 тыс. 399 человек. Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Свердловской области, 61 тыс. 948 человек уже оправились от болезни, включая и 384 человек, выписанных накануне.

Вместе с этим зарегистрировано и 16 новых случаев летального исхода пациентов с COVID-19. Общее число смертей в регионе - 1 тыс. 989.

Среди недавно зараженных, 137 - из Екатеринбурга. Остальные являются жителями Алапаевска, Арамильского, Артемовского, Артинского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Сысертского, Тавдинского и Туринского городских округов.

388 человек находятся в тяжелом состоянии. Из низ 269 - в реанимационно-анестезиологических отделениях и 183 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 2 тыс. 147 свердловчан находятся в стоянии средней степени тяжести и наблюдаются специалистами региональных и муниципальных больниц.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Зарегистрировано 369 новых случаев covid-заражений среди свердловчан

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, смерть, заражение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети