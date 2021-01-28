28 Января 2021
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Общество В России Москва
Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В России выявлено 19 138 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 19 138 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 575 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 775 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 793 810 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 71 651 летальный исход, выздоровело 3 229 258 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 2897

Санкт-Петербург - 2128

Московская область - 939

Нижегородская область - 469

Воронежская область - 382

Ростовская область - 375

Свердловская область - 369

Красноярский край - 317

Хабаровский край - 291

Пермский край - 288

Вологодская область - 285

Челябинская область - 285

Самарская область - 273

Иркутская область - 263

Саратовская область – 253

Архангельская область - 244

Волгоградская область - 242

Республика Карелия - 240

Ставропольский край - 234

Пензенская область - 225

Ленинградская область - 224

Ульяновская область - 219

Приморский край - 213

Забайкальский край - 205

Тверская область - 199

Калининградская область - 198

Краснодарский край - 193

Ханты-Мансийский автономный округ - 188

Мурманская область - 187

Ярославская область - 187

Смоленская область - 186

Брянская область - 185

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Республика Крым - 184

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Республика Мордовия - 78

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Ямало-Ненецкий автономный округ - 71

Карачаево-Черкесская Республика - 69

Республика Северная Осетия-Алания - 66

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Республика Ингушетия - 42

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Еврейская автономная область - 17

Республика Тыва - 11

Ненецкий автономный округ - 8

Чукотский автономный округ - 6

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В России выявлено 19 138 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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