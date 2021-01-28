В России выявлено 19 138 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 19 138 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 575 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 775 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 793 810 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 71 651 летальный исход, выздоровело 3 229 258 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 2897
Санкт-Петербург - 2128
Московская область - 939
Нижегородская область - 469
Воронежская область - 382
Ростовская область - 375
Свердловская область - 369
Красноярский край - 317
Хабаровский край - 291
Пермский край - 288
Вологодская область - 285
Челябинская область - 285
Самарская область - 273
Иркутская область - 263
Саратовская область – 253
Архангельская область - 244
Волгоградская область - 242
Республика Карелия - 240
Ставропольский край - 234
Пензенская область - 225
Ленинградская область - 224
Ульяновская область - 219
Приморский край - 213
Забайкальский край - 205
Тверская область - 199
Калининградская область - 198
Краснодарский край - 193
Ханты-Мансийский автономный округ - 188
Мурманская область - 187
Ярославская область - 187
Смоленская область - 186
Брянская область - 185
Кировская область - 185
Республика Крым - 184
Алтайский край - 184
Курская область - 178
Тульская область - 178
Ивановская область - 174
Удмуртская Республика - 174
Белгородская область - 172
Астраханская область - 171
Оренбургская область - 169
Республика Башкортостан - 168
Омская область - 166
Новгородская область - 165
Орловская область - 165
Тамбовская область - 156
Калужская область - 155
Липецкая область - 150
Владимирская область - 148
Тюменская область - 148
Республика Бурятия - 145
Республика Коми - 144
Новосибирская область - 134
Республика Саха (Якутия) - 122
Томская область - 115
Кемеровская область - 107
Рязанская область - 105
Сахалинская область - 103
Севастополь - 98
Псковская область - 98
Курганская область - 98
Республика Чувашия - 96
Амурская область - 91
Кабардино-Балкарская Республика - 89
Республика Дагестан - 88
Республика Татарстан - 83
Республика Калмыкия - 81
Республика Мордовия - 78
Республика Алтай - 77
Ямало-Ненецкий автономный округ - 71
Карачаево-Черкесская Республика - 69
Республика Северная Осетия-Алания - 66
Камчатский край - 62
Костромская область - 57
Республика Адыгея - 51
Республика Хакасия - 45
Республика Марий Эл - 44
Чеченская Республика - 44
Республика Ингушетия - 42
Магаданская область - 20
Еврейская автономная область - 17
Республика Тыва - 11
Ненецкий автономный округ - 8
Чукотский автономный округ - 6