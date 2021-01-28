28 Января 2021
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энергетики, мессенджеры, WhatsApp и Telegram (2017) | Фото: mrsk-ural.ru

Telegram дал возможность пользователям переносить историю переписки из WhatsApp

Мессенджер Telegram позволил пользователям устройств на операционной системе iOS переносить историю переписки из WhatsApp, Line и других аналогичных приложений.

"Теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений — например, из WhatsApp, Line или KakaoTalk", — говорится в описании обновления в AppStore. Чтобы перенести данные, пользователю нужно открыть мессенджер, выбрать необходимую переписку и создать ее архив. Отправить чат в Telegram можно через функцию "Поделиться", пишут "Ведомости".

Напомним, создатель Telegram Павел Дуров уже давно критикует WhatsApp. Он считает, что мессенджер не защищает данные и переписку своих пользователей, предоставляет их спецслужбам США. Особое возмущение Дурова вызвало последнее обновление пользовательского соглашения у конкурентов, в котором говорится об обязанности пользователей передавать свои личные данные компании Facebook (владеет WhatsApp).

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Telegram дал возможность пользователям переносить историю переписки из WhatsApp

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Теги: telegram, whatsapp, история переписки



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