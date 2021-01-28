28 Января 2021
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Общество Свердловская область
палата представителей сша, американский флаг, сша (2020) | Фото: newsarium.org

Высланный спецагент США оказался втянут в любовный многоугольник

Появились новые подробности скандала, связанного с высылкой офицера дипломатической безопасности США Энтони Гроха из-за шпионажа в пользу своей страны. Как выяснилось, на "любовном фронте" он был втянут в многоугольник, его обманула жительница Екатеринбурга, сотрудница Генконсульства Великобритании.

Как сообщают "Вечерние ведомости" со ссылкой на собственные источники, девушка встречалась с американцем еще до того, как в ноябре прошлого года его выдворили из столицы Урала по подозрению в шпионаже. Однако, как оказалось, Грох был не единственным избранником девушки, что и доказали сотрудники частного детективного агентства, которых заказал один из еще двух претендентов на сердце екатеринбурженки. С ними она встречалась в то же время, что и с Грохом.

На данный момент "простая русская Наташа", обдурившая проработавшего в дипломатической службе 15 лет спецагента, готовится вступить в брак и уже подала документы в ЗАГС. Когда именно это произошло, неизвестно, однако не исключено, что сразу после отъезда спецагента. По информации издания, девушка какое-то время жила в Польше и, по некоторым сведениям, уже была замужем.

Энтони Грох(2021)|Фото: Генеральное Консульство США в Екатеринбурге / Facebook.com

Энтони Грох(2021)|Фото: veved.ru

Напомним, что представительство американского консульства в Екатеринбурге было закрыто в конце декабря 2020 г. Такое решение принял госсекретарь США Майкл Помпео.

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Высланный спецагент США оказался втянут в любовный многоугольник

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Теги: Генконсульство, спецагент, Екатеринбург, Энтони Грох



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Ранее 25.01.2021 12:29 Мск Из Екатеринбурга выслали американского дипломата, обвиненного в шпионаже в пользу США

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