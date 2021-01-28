Взрыв баллона в челябинском подземном переходе: пострадал человек

В Челябинске один человек пострадал в результате взрыва газового баллона в подземном переходе на площади Революции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, с ожогами примерно 25-30% и подозрением на ожоги верхних дыхательных путей, бригада скорой помощи транспортирует его в ожоговый центр ГКБ №6.

Информации о других пострадавших нет. Сейчас еще одна бригада скорой помощи дежурит на месте ЧП. Там уже находится заместитель главы Челябинска Александр Астахов.

Напомним, инцидент произошел в 12.20 в пешеходном переходе напротив Арбитражного суда Челябинской области в ходе ремонтных работ.