Вопросы к Орлову: в Екатеринбурге 95% ДТП случились из-за нечищенных дорог

В Екатеринбурге с начала января автоинспекторы выдали 240 предписаний на устранение недостатков зимнего содержания дорог.

Как сообщили Накануне.RU в городской ГИБДД, нарушения выражаются в наличии снежного наката на проезжей части и снежных валов в местах, где это запрещено, а также нерасчищенных пешеходных переходов и подходов к ним. Как отмечают в Госавтоинспекции, данные недостатки сопутствовали росту аварий в уральской столице.

Так, с 20 по 26 января в Екатеринбурге было зарегистрировано 23 ДТП с пострадавшими, в которых травмы получили 26 человек. В 22 авариях были выявлены неудовлетворительные дорожные условия. По данным ведомства, доля ДТП с недостатками зимнего содержания в городе составляет свыше 95%.

Из-за нарушений правил содержания дорог и улиц со стороны Госавтоинспекции с 1 января в отношении дорожно-коммунальных служб составлено 47 административных протоколов, выдано 240 предписаний на устранение выявленных недостатков. За невыполнение их в срок возбуждено четыре административных производства.

Напомним, в прошлую пятницу Екатеринбург встал в многокилометровые пробки, которые оценивались в 10 баллов. По мнению многих горожан, исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов не справился с первым же испытанием на новом посту - уборкой города от январских снегопадов.

Более того, врио главы в разгар непогоды уехал кататься на снегоходе. А недавно заместитель Орлова Алексей Бубнов пообещал Екатеринбургу вечные пробки.