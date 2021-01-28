28 Января 2021
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Александр Габышев (2019) | Фото: Андрей Затирко (RFE/RL)

Психиатры объяснили принудительную госпитализацию Габышева отказом от лечения

Медики Якутского республиканского психдиспансера принудительно госпитализировали шамана Александра Габышева, которого к ним доставили полицейские.

Как сообщается на сайте диспансера, в середине декабря на приеме он заявил об отказе от лечения, а в январе не пришел в поликлинику. Лечащий врач пытался связаться с ним по телефону, но Габышев на звонки не отвечал.

Поясняется, что в случае отказа пациента от лечения врачи выезжают к нему домой, если он не открывает двери и отказывается общаться, привлекаются сотрудники полиции.

Накануне Telegram-каналы сообщили, что к Габышеву нагрянули сотрудники правоохранительных органов. Они якобы взломали дверь и забрали шамана. Сообщалось, что дома у него остался погром, а на полу - кровь.

Недавно шаман объявил новый поход на Москву. Первый был объявлен летом 2019 года. Шаман шел из Якутии в Москву, по его выражению, якобы "изгонять дьявола из президента". Габышева задержали 19 сентября на трассе "Байкал" в республике Бурятия и доставили в Якутск. По прибытии он был направлен в республиканскую психиатрическую больницу, позже его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Против шамана было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, а экспертиза признала его невменяемым. В начале июня 2020 года он был снова задержан и принудительно госпитализирован в психиатрическую больницу.

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Психиатры объяснили принудительную госпитализацию Габышева отказом от лечения

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Теги: Александр Габышев, психбольница, шаман, якутский шаман



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