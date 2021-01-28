Педиатры Великобритании заявили о пагубном воздействии дистанционного режима на психику детей

Дистанционный режим вместо полноценного обучения оказывает пагубное влияние на психическое здоровье детей. Об этом в открытом письме заявили педиатры Великобритании, сообщает "Красная весна" со ссылкой на Times.

Письмо подписали десять ведущих британских экспертов по здоровью детей. Они отмечают, что депрессия и суицидальные намерения у детей достигли ужасающе высокого уровня, поскольку изоляция бьет по детской психике. Наблюдается резкий рост психических заболеваний и обращений к врачам и детей, и родителей. Родители находятся в состоянии постоянного стресса, так как вынуждены продолжат работать и обеспечивать обучение детей дома.

Уполномоченный по делам детей Энн Лонгфилд призвала открыть с середины февраля хотя бы младшие классы.

"Влияние на всех молодых людей за последний год было ужасным не только с точки зрения потерянного учебного времени, но и всего остального, что предлагает школа и образование", - написал в отдельном письме к Times директор независимой школы Брайанстон в Дорсете Марк Мортимер.

Отметим, что в Польше предлагают даже ввести кару для родителей, которые не могут обеспечить хорошие условия для обучения дома. Так, директор польской Национальной ассоциации работников управления образованием Марек Плесняр заявил, что если родители будут выступать против дистанта по причине невозможности организовать учебный процесс дома, то ими заинтересуется ювенальный суд. То есть родители назначены еще и виновными в том, что на дистанте снизилось качество обучения.

В России тоже отмечалось ухудшение психического здоровья детей в условиях дистанционного режима.