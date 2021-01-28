28 Января 2021
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флешмоб Сима-Ленд (2021) | Фото: youtube.com

"Нас бьют - мы летаем". В "Сима-Ленде" прошел флешмоб в поддержку Путина

В крупнейшей в России оптовой компании "Сима-Ленд" прошел очередной флешмоб в поддержку президента Владимира Путина.

Сегодня утром сотни сотрудников вышли в зал в камуфляжных куртках и кепках, исполнив танец под песни Аллы Пугачевой "Нас бьют, мы летаем" и Олега Газманова "Вперед, Россия!".

В конце выступления работники компании в унисон обратились к самому президенту РФ, проскандировав: "Путин наш президент. Владимир Владимирович, мы с Вами!"

"Сима-Ленд" давно известен яркой демонстрацией патриотизма. На момент публикации не удалось получить комментарий основателя и владельца компании Андрея Симановского. По некоторым данным, бизнесмен собирается выдвигать свою кандидатуру в Госдуму РФ. Он активно участвует в благотворительности и является меценатом многих социальных проектов.

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"Нас бьют - мы летаем". В "Сима-Ленде" прошел флешмоб в поддержку Путина

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Теги: Сима-Ленд, Симановский



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