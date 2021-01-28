Пожар на "Пермском пороховом заводе" начался во время загрузки отходов в машину

На "Пермском пороховом заводе" высказались об утреннем пожаре, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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"В 8.27 во время погрузки безвозвратных производственных отходов (БПО) из склада в кузов транспортного средства они загорелись. Позже огонь переместился в помещение склада. Находящаяся на складе спецпродукция загорелась. Вскоре пожар был локализован и потушен. Все производства предприятия работают в штатном режиме", - сообщает пресс-служба завода.

Пострадали два грузчика и водитель. Двое сотрудников госпитализированы в ожоговое отделение "Городская клиническая больница имени Гринберга", третий – в медсанчасть №133. Создана рабочая комиссия, которая устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.