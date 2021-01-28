В Дании могут ввести насильственный отъем новорожденных у "неблагополучных" матерей

Фашистскую по своей жестокости меру могут ввести в Дании. В правительстве страны обсуждается вопрос принудительного изъятия новорожденных из семей, которых ювенальные "эксперты" сочтут недостойными иметь детей. Об этом пишет Родительское всероссийское сопротивление со ссылкой на датское новостное агентство Nyheder.TV2.

Предлогом для отобрания ребенка станет мнение "экспертов", что родители якобы не смогут в будущем обеспечить должный уход за ребенком. В этом случае другая семья сразу же в роддоме сможет забрать чужого ребенка к себе.

Министр социальных дел Дании Астрид Краг заявила, что узаконенное изъятие детей из "неправильных" семей происходит слишком поздно, надо это делать как можно раньше. Поэтому назначенные "эксперты" еще на этапе беременности будут определять, разрешать ли семье иметь ребенка.

Недавно премьер-министр Дании Метте Фредериксен в обращении к гражданам страны заявила, что отбирать детей нужно как можно больше, так как это такая "забота государства о детях".

За пять лет в Дании были отобраны более 14 тыс. детей.

Если эта беспощадная мера будет введена, она станет не только очередным шагом в деле криминализации и разрушения семьи. Но и шагом к тотальному контролю государства над частной жизнью людей, которое будет решать, кто и как должен жить и воспитывать детей. Фактически государство вводит лицензию на рождение детей, иметь которых будет позволено далеко не каждому.