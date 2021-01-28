В Пермский край поступила новая партия вакцины "Спутник V"

В Пермский край поступила очередная партия вакцины от коронавируса "Спутник V" в количестве 5400 доз, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Вакцина будет распределена между учреждениями Перми, поскольку в ряде территорий края препарат еще не кончился. Всего с начала иммунизации в регион было доставлено 14 тыс. доз вакцины. Также вакцина поступит в медицинские учреждения Чернушки, Краснокамска, Нытвы, Добрянки, Соликамска, Лысьвы, Чусового, Березников, Кунгура, Кудымкара, Чайковского.

По данным минздрава Пермского края, из 8542 доз вакцины, ранее поступившей в Прикамье, в больницах остались 798. Прививки пациентам продолжают ставить в плановом режиме.

По состоянию на утро 28 января, жителям региона введено 90,7% вакцины, имевшейся в регионе: первым компонентом привиты 7744 человека, вторым – 1771.

Напомним, ранее Минздрав сообщал, что в конце января и феврале в Прикамье ожидается поставка более 100 тыс. доз вакцины.