Дело бывшего топ-менеджера "Роснефти" потребовала возобновить прокуратура

Прокуратура Москвы обжаловала в суде прекращение уголовного дела против бывшего первого вице-президента "Роснефти" Анатолия Локтионова, сообщает "Коммерсант".

Фигурант "лондонского списка" Бориса Титова обвинялся в многомиллионных хищениях. Уголовное преследование Локтионова прекратили за непричастностью обвиняемого к преступлениям, а само дело - за отсутствием события преступления.

Однако в прокуратуре сочли решение следователей полиции незаконным и необоснованным. Утверждается, что за десять лет, которое длилось расследование, не проведены все необходимые следственные действия.

В ходатайстве говорится, что в 2010 году Локтионова, который тогда уже ушел из "Роснефти" и занялся собственным бизнесом, обвинили в покушении на мошенническое хищение $3,25 млн у своих партнеров по компании "Нафтатранс".

Кроме того, в 2015 году следователи управления МВД по Краснодарскому краю заподозрили бизнесмена в хищении денег у партнера по строительству жилого комплекса в Анапе.

Локтионов с 2011 года проживал в Лондоне, в 2018 году попал в "лондонский список" бизнес-омбудсмена Бориса Титова и вернулся в Россию.