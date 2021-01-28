Задержан чеченский юноша, подравшийся 23 января на Пушкинской площади с ОМОНом

Российские СМИ и Telegram-каналы сообщили о задержании 20-летнего Сайда-Мухамада Джумаева – участника драки с ОМОНом на Пушкинской площади, произошедшей во время несанкционированных акций протеста 23 января.

Telegram-канал "112" сообщил, что юношу задержали в Псковской области, куда он уехал после беспорядков. Сейчас его, якобы, направили в Москву на допрос.

Ранее депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал Джумаева выйти на связь. Советник Рамазана Кадырова заявил, что в таком случае глава Чечни поможет юноше с вопросами, касающимися закона. Он также отметил, что сторонники Алексея Навального поддерживают однополые браки, и эта позиция не подходит "мусульманам и чеченцам".

"Мы разговаривали и с твоим отцом, если ты не одобряешь эту позицию, понимаешь, что такое мужество, что значит быть чеченцем и мусульманином – напиши в директ или свяжись с кем-то из наших товарищей", - сказал Делимханов в обращении, размещенном в Instagram.