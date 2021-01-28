Главный нарколог Свердловской области рассказал, кого будут забирать в возрожденные вытрезвители

Стало известно, по каким критериям в Свердловской области будут забирать в возрожденные недавно вытрезвители.

Напомним, в конце прошлого года Владимир Путин распорядился восстановить систему вытрезвителей в России. Открывать платные учреждения можно с 1 января 2021 года. Закон подразумевает открытие вытрезвителей в рамках государственно-частного партнерства.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции главный нарколог министерства здравоохранения Свердловской области, главный врач областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин, на сегодняшний день нет устанавливающего документа, который по количеству промилле в выдыхаемом воздухе определял бы тяжесть опьянения, из-за которой человека можно поместить в вытрезвитель.

"Это все-таки не водитель транспортного средства, а гражданин, который не нуждается в медицинской помощи, но нуждается в помещение в специальное учреждение. Здесь алгоритм следующий: если по мнению представителя правоохранительных органов лицо совершает общественно опасное деяние или находится в особом поведении в связи с состоянием опьянения, то его в обязательном порядке сначала доставляют в медицинскую организацию, и если человек не нуждается в медпомощи, его направляют в вытрезвитель", - пояснил Забродин.

Как сообщил главный нарколог УрФО, главный врач областной наркологической больницы Антон Поддубный, говорить о том, сколько вытрезвителей появится в Свердловской области и где они будут располагаться, пока преждевременно.

"В законе прописано, что органы исполнительной власти в сфере здравоохранения, социальной защиты и МВД должны определить правила работы этих учреждений. Пока мы не получим эти правила, мы не можем даже предполагать, как рассчитывать потребности", - добавил Поддубный.

Как сообщало Накануне.RU, в другом уральском регионе - Тюменской области - пока не планируют возрождение вытрезвителей.