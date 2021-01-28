В Челябинске просят наказать участников митинга за надругательство над мемориалом

Мать Героя России Евгения Родионова обратится в полицию с заявлением на участников несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального по факту надругательства над памятником сыну, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел 23 января во время несанкционированной акции на Аллее Славы. Участники ходили по гранитным плитам памятника Доблестным Сынам Отечества. Происшествие возмутило ветеранов боевых действий

"Сторонники Навального топтались по мемориалу, использовали его в качестве горки для катаний. Мать Героя России Родионова Евгения Николаевича, Любовь Фёдоровна, напишет заявление в полицию о надругательстве над памятником сыну. Челябинское отделение Союза добровольцев Донбасса предоставит юриста и окажет помощь в том, чтобы негодяи понесли заслуженное наказание", - сообщили в паблике "Добровольцы русской весны Челябинск".

Напомним, 23 января в Челябинске прошла не согласованная акция сторонников Навального в Челябинске. За исключением нескольких задержаний, протестующим удалось, собравшись на бульваре Славы в центре города, дойти до памятника Игорю Курчатову. По итогам акции в Челябинске семь человек привлекли к административной ответственности.