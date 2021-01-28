В Тюменской области волк с бешенством напал на жителя деревни

В деревне Жидоусово волк задрал овец и напал на местного жителя. Информацию об этом инциденте корреспонденту Накануне.RU подтвердили в областной больнице №4.

Инцидент произошел в конце 2020 г. Мужчина расправился с волком, но тот поцарапал ему ногу. Как оказалось, у животного было бешенство. Необходимое лечение также было назначено еще двум местным жителям, которые помогали спасать скот.

В настоящий момент все трое чувствуют себя хорошо, через два месяца им предстоит сделать последнюю инъекцию антирабической вакцины.