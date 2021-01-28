28 Января 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2003) | Фото: Накануне.ru

В Сургутском районе к 2025 году построят 30 тысяч "квадратов" жилья для расселения аварийных домов

Губернатор Наталья Комарова провела встречу с жителями Сургутского района. Также прозвучал отчёт главы муниципалитета Андрея Трубецкого. Одной из тем разговора стало переселение из ветхого и аварийного жилья, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.
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Руководитель социального центра "Апрель" Глюся Насибуллина рассказала, что её учреждение оказывает услуги детям с ограниченными возможностями здоровья. Автономная некоммерческая организация начала принимать клиентов с марта 2020 г., и по декабрь услуги уже получили 137 человек, включая 128 несовершеннолетних.

Один из самых популярных вопросов был посвящён развитию собственного бизнеса на территории муниципалитета. В частности, жителей интересовали меры поддержки для самозанятых граждан. Исполняющая обязанности директора департамента экономического развития Югры Лариса Шанаурина отметила, что в регионе реализуется региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами". Он направлен на предоставление информационно-консультационных, образовательных, финансовых и имущественных мер поддержки самозанятым гражданам.

"В 2021 г. финансовая поддержка для самозанятых граждан доступна в форме микрозаймов и предоставления поручительств. Для этого были внесены соответствующие изменения в нормативные документы. Работает единая горячая линия поддержки предпринимателей автономного округа 8 800-101-01-01", - сказала Лариса Шанаурина.

Прозвучали вопросы по переселению людей из ветхого и аварийного жилья. По их словам, застройщики в полной мере не выполняют свои обязательства по продаже квартир администрации района для решения этой проблемы. Андрей Трубецкой сообщил, что практически всё, что строится в Сургутском районе, выкупается администрацией для переселения людей из ветхого и аварийного жилья.

"Из трёх введённых за последнее время домов в Барсово выкуплено практически 80%. Сегодня в Барсово осталось 85 аварийных домов и 68 непригодных для проживания. У нас есть чёткие планы. Мы планируем построить нужное количество жилья, то есть более 30 тыс. "квадратов", до конца 2025 г.", - сказал он.

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В Сургутском районе к 2025 году построят 30 тысяч "квадратов" жилья для расселения аварийных домов

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Теги: Наталья Комарова, Андрей Трубецкой, онлайн, встреча



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Ранее 25.01.2021 14:14 Мск Губернатор Югры встретится онлайн с жителями Сургутского района

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