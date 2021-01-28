28 Января 2021
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Общество Пермский край
логотип, уралкалий, калийные удобрения (2019) | Фото:уралкалий

"Уралкалий" проинвестирует венчурный Фонд фондов промышленных технологий

Один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений "Уралкалий" подписал соглашение на инвестирование венчурного Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий. Всего в качестве инвесторов выступит восемь групп компаний: ТМК и "Синара", "Уралхим" и "Уралкалий", AEON, ЕСН, "Интеррос", "Полюс", "Ренова" и "Фосагро". Фонд будет запущен уже в феврале.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства России, формированием списка проектов займутся сами участники Фонда (инвесторы), основываясь на наработанных экспертизах разных отраслях экономики. Однако это не отменяет тот факт, что в список могут также войти крупнейшие и наиболее перспективные проекты Национальной технологической инициативы.

"Формирование пайплайна проектов Фонда фондов сейчас станет ключевой работой, необходимо ее форсировать", – отметил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Сам Фонд будет функционировать за счет как частных инвесторов, так и государства. При этом Российский фонд прямых инвестиций займет роль управляющего товарища в рамках договора инвестиционного товарищества. По поводу органов управления фонда решение примут на следующей неделе.

Создание Фонда фондов обсуждалось еще в марте прошлого года, когда с потенциальными инвесторами встретился сам президент России Владимир Путин. Деятельность фонда будет направлена на увеличение объема инвестиций в высокотехнологичные проекты.

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"Уралкалий" проинвестирует венчурный Фонд фондов промышленных технологий

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Теги: Уралкалий, Фонд фондов, инвестиции



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