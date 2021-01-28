28 Января 2021
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Общество В бывшем СССР
Филипп Киркоров (2017) | Фото:СТС

Киркоров снова пробрался на "Евровидение" – будет в команде Молдавии

Филипп Киркоров снова выступит в качестве продюсера артистки, которую отправляют на "Евровидение". Ранее он уже помогал укаринке Ани Лорак, а теперь будет продюсировать молдавскую певицу Наталию Гордиенко. Об этом российский "поп-король" сообщил на своей странице в Instagram.
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"Да! Теперь официально! Мы едем покорять Евровидение 2021 вместе с Наталией Гориденко от Молдовы! Наша международная команда готовим очень сладкую премьеру! Новая песня уже совсем скоро! Я уверен, мы вас удивим Начинаем обратный отсчёт...", - написал Киркоров.

"Евровидение" в этом году пройдет в Нидерландах в конце мая. В прошлом году из-за коронавируса конкурс был отменен, так что предстоящей весной страны-участницы направят на него тех победителей национальных отборов, которые были объявлены в прошлом году. в России победителем стал коллектив Little Big с песней "Uno".

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Киркоров снова пробрался на "Евровидение" – будет в команде Молдавии

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Теги: филипп киркоров, евровидение-2021, наталия гордиенко



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