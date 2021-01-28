28 Января 2021
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суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Суд наложил арест на дом экс-владельца Внешпромбанка в Лондоне

Тверской районный суд наложил арест на дом бывшего владельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова в Лондоне, оцениваемый в £35 млн, сообщает РБК.

Арест наложен в рамках уголовного дела против экс-банкира.

Также суд запретил Беджамову распоряжаться недвижимостью, продавать, дарить, сдавать в аренду или производить другие сделки с объектом. Если арест подтвердит британский суд, это усложнит возможную продажу дома.

Напомним, у Внешпромбанка была обнаружена рекордная для российского банковского сектора дыра в капитале в размере более 200 млрд руб. Лицензия у банка была отозвана в январе 2016 года. Сообщалось, что во Внешпромбанке воровали деньги у структур МИДа и других VIP-клиентов. В марте 2016 года он был признан банкротом.

Президента Внешпромбанка Ларису Маркус, которая является сестрой Беджамова, приговорили к девяти годам по делу о хищениях. Беджамова в России заочно арестовали по подозрению в крупном мошенничестве.

Об исчезновении бизенсмена сообщалось в декабре 2015 года. Позже СМИ сообщили, что он проживает в Монако. Также появлялась информация, что Беджамов купил в Монте-Карло яхту длиной 66 метров, напоминает Regnum.

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Суд наложил арест на дом экс-владельца Внешпромбанка в Лондоне

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Теги: Внешпромбанк, Георгий Беджамов



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