Суд наложил арест на дом экс-владельца Внешпромбанка в Лондоне

Тверской районный суд наложил арест на дом бывшего владельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова в Лондоне, оцениваемый в £35 млн, сообщает РБК.

Арест наложен в рамках уголовного дела против экс-банкира.

Также суд запретил Беджамову распоряжаться недвижимостью, продавать, дарить, сдавать в аренду или производить другие сделки с объектом. Если арест подтвердит британский суд, это усложнит возможную продажу дома.

Напомним, у Внешпромбанка была обнаружена рекордная для российского банковского сектора дыра в капитале в размере более 200 млрд руб. Лицензия у банка была отозвана в январе 2016 года. Сообщалось, что во Внешпромбанке воровали деньги у структур МИДа и других VIP-клиентов. В марте 2016 года он был признан банкротом.

Президента Внешпромбанка Ларису Маркус, которая является сестрой Беджамова, приговорили к девяти годам по делу о хищениях. Беджамова в России заочно арестовали по подозрению в крупном мошенничестве.

Об исчезновении бизенсмена сообщалось в декабре 2015 года. Позже СМИ сообщили, что он проживает в Монако. Также появлялась информация, что Беджамов купил в Монте-Карло яхту длиной 66 метров, напоминает Regnum.