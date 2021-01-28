Фотографии для паспортов запрещено ретушировать

Отныне ретушировать фотографии на паспорт запрещено. Об этом говорится в новом административном регламенте МВД РФ по выдаче и замене российских паспортов, который вступил в силу, сообщает "Российская газета".

Запрещается "представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки". Отмечается, что на фото должны быть достоверно отображены все особенности лица человека.

При этом "отредактированное изображение" в широком смысле может относиться к любому редактированию на компьютере, например небольшому изменению освещения, которое тоже может улучшить внешний вид человека. Однако, вероятнее всего, речь все же идет о редактировании черт лица.

Также запрещены цветные контактные линзы при фотографировании на паспорт, форменная одежда, верхняя одежда, шарфы. При этом по религиозным убеждениям разрешается головной убор, но не скрывающий овала лица. Уточняется, что фотография должна соответствовать возрасту человека, то есть нельзя использовать фотографии прошлых лет. Впрочем, установить это достоверно вряд ли удастся, так как за один-два года лицо человека редко претерпевает значительные изменения.

На фотографии должна быть видна также верхняя часть плеч, при этом расстояние от макушки до подбородка должно быть не более 80% кадра по вертикали, а свободное верхнее поле над головой должно быть 4-6 мм, говорится в документе.

Новый регламент вступил в силу еще 11 января, но в МВД решили напомнить об этом сейчас, когда многие "антиковидные" ограничения и запреты ослаблены.