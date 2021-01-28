В Челябинской области за сутки умерло 16 человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки у 282 человек подтвержден COVID-19, 16 человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 44 тыс. 380 человек.

В настоящий момент в регионе 11 тыс. 584 заболевших. За сутки выписаны 423 человека, всего в регионе выздоровели 31 тыс. 96 пациентов.

За прошедшие сутки умерло 16 человек, из них десять от коронавируса. Еще у шести человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.