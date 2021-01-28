Жизнь наладилась? На Украине снесли последний памятник Ленину

На Украине снесли последний памятник Ленину, расположенный на открытой территории. Он находился в Одесской области, в селе Старые Трояны Измаильского района.

"Последний памятник Ленину на территории Украины свергнут! (Кроме оккупированных и закрытых территорий, как заводы и санатории). Он стоял в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области", - написал в Facebook руководитель общественной организации "Свитанок" Вадим Поздняков.

Напомним, уже почти шесть лет на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей, пишет РИА Новости.