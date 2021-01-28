На головном предприятии УГМК стартовала массовая вакцинация от COVID-19

28 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
вакцина Гам-Ковид-Вак, Спутник V, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

На головном предприятии УГМК стартовала массовая вакцинация от COVID-19

УГМК в Верхней Пышме получила первую партию вакцины от коронавируса Гам-Ковид-Вак ("Спутник V") для массовой вакцинации сотрудников предприятия. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, препараты получены через лицензированную организацию "УГМК-Здоровье", а уже со следующей недели вакцинация пройдет и среди работников предприятий других регионов.

"Вакцинироваться будут работники, не имеющие медицинских противопоказаний, с их добровольного согласия. Этому предшествуют сдача медицинских анализов на наличие иммуноглобулинов (антител) класса G и М к вирусу SARS-CoV-2. По результатам лабораторных исследований производится медицинский осмотр терапевтом, и врач принимает решение о вакцинации работника", - рассказал руководитель оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в УГМК Алексей Смирнов.

вакцина Гам-Ковид-Вак, Спутник V, прививка(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

вакцинация в УГМК(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

Прививка ставится в два этапа и уже через три недели в организме человека формируются антитела, что снижает риск заболевания коронавирусом практически к нулю. По словам заместителя директора УГМК по персоналу Андрея Чувилкина, 7-20% сотрудников компании уже переболели COVID-19 в период пандемии. Именно поэтому в трудовых коллективах необходимо сформировать массовый иммунитет для уверенности работников в собственном здоровье и здоровье своих коллег и близких. Необходимо исключить и возможность перехода на самоизоляцию. На данный момент, массовая вакцинация поможет поможет выработать иммунитет не менее, чем у 80% работников компании.

вакцинация в УГМК(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

вакцина Гам-Ковид-Вак, Спутник V, прививка(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

"Вакцинация для сотрудников УГМК является бесплатной и добровольной. И спасибо руководству, что позаботилось о доступности вакцины для сотрудников. Лично я сегодня, осознанно разобравшись в механизме работы вакцины, а поэтому, не колеблясь, поставил прививку и чувствую себя хорошо, – поделился впечатлениями начальник пресс-службы УГМК Алексей Свалов. – Считаю, что все сделал правильно, и хочу призвать своих коллег, знакомых, жителей Свердловской области и других регионов – делайте как мы, потому что только вместе, сообща, мы сможем противостоять этому заболеванию. Присоединяйтесь!".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На головном предприятии УГМК стартовала массовая вакцинация от COVID-19

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: COVID-19, коронавирус, УГМК, вакцинация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети