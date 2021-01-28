На головном предприятии УГМК стартовала массовая вакцинация от COVID-19

УГМК в Верхней Пышме получила первую партию вакцины от коронавируса Гам-Ковид-Вак ("Спутник V") для массовой вакцинации сотрудников предприятия. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, препараты получены через лицензированную организацию "УГМК-Здоровье", а уже со следующей недели вакцинация пройдет и среди работников предприятий других регионов.

"Вакцинироваться будут работники, не имеющие медицинских противопоказаний, с их добровольного согласия. Этому предшествуют сдача медицинских анализов на наличие иммуноглобулинов (антител) класса G и М к вирусу SARS-CoV-2. По результатам лабораторных исследований производится медицинский осмотр терапевтом, и врач принимает решение о вакцинации работника", - рассказал руководитель оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в УГМК Алексей Смирнов.

Прививка ставится в два этапа и уже через три недели в организме человека формируются антитела, что снижает риск заболевания коронавирусом практически к нулю. По словам заместителя директора УГМК по персоналу Андрея Чувилкина, 7-20% сотрудников компании уже переболели COVID-19 в период пандемии. Именно поэтому в трудовых коллективах необходимо сформировать массовый иммунитет для уверенности работников в собственном здоровье и здоровье своих коллег и близких. Необходимо исключить и возможность перехода на самоизоляцию. На данный момент, массовая вакцинация поможет поможет выработать иммунитет не менее, чем у 80% работников компании.

"Вакцинация для сотрудников УГМК является бесплатной и добровольной. И спасибо руководству, что позаботилось о доступности вакцины для сотрудников. Лично я сегодня, осознанно разобравшись в механизме работы вакцины, а поэтому, не колеблясь, поставил прививку и чувствую себя хорошо, – поделился впечатлениями начальник пресс-службы УГМК Алексей Свалов. – Считаю, что все сделал правильно, и хочу призвать своих коллег, знакомых, жителей Свердловской области и других регионов – делайте как мы, потому что только вместе, сообща, мы сможем противостоять этому заболеванию. Присоединяйтесь!".