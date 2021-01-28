В ФРГ назвали размер замороженных из-за санкций активов россиян

Потери европейского бизнеса из-за санкций, вводимых против России с 2014 года, составили миллиарды евро. Вместе с тем размеры замороженных активов и денежных средств россиян и российских компаний, попавших в черный список, составляют от нескольких сотен евро. Такие данные представило бундестагу министерство экономики и энергетики Германии.

За шесть лет правительство ФРГ заморозило активы и денежные средства граждан России на сумму порядка 1,8 млн евро. При этом торговый оборот между двумя странами сокращался из года в год: с 67,7 млрд евро в 2014 году до 48 млрд евро — в 2016-м.

Аналогично ситуация развивалась в других странах Евросоюза, пишетRegnum.

Напомним, санкции в отношении РФ были введены в 2014 году после событий на Украине и возвращения Крыма в состав России. Санкции неоднократно расширялись и продлевались.

Ранее депутаты бундестага не раз призывали к постепенному ослаблению антироссийских санкций Евросоюза.