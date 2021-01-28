Фуры PepsiCO мешают уборке проспекта Космонавтов от снега

Коммунальные службы Екатеринбурга который день не могут справиться с заснеженными дорогами на проспекте Космонавтов. Причиной являются большегрузы местного завода PepsiCO, которые паркуются под дорожным знаком прямо на проезжей части. Из-за этого довольно массивная снегоуборочная техника просто не имеет доступа к обочине.

Как прокомментировали ситуацию Накануне.RU в администрации города, мэрия заранее уведомляет водителей об уборке той или иной территории, однако компания проигнорировала сообщение.

"У нас городские власти постоянно уделяют большое внимание уборке города и улично-дорожной сети от снега. В том числе и с перекрытием ряда улиц. Мы ежедневно публикуем сводки и предупреждаем автомобилистов, где собираются эвакуировать машины, чтобы прочищать участки. Компания PepsiCO повела себя достаточно интересно. Они как оставляли эти фуры на проспекте Космонавтов под знаком, так и оставляют", - сообщили в мэрии.

В компании пообещали разобраться с проблемой складской техникой, из-за которой и образовался затвор. По их заверениям, уже завтра вечером снегоуборочная техника сможет свободно работать на проспекте Космонавтов