На станции Челябинск-Главный произошла утечка бутилена
27 января на железнодорожной станции Челябинск-Главный была обнаружена утечка бутилена через клапан цистерны, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.
Для устранения последствий на место происшествия выехал пожарный поезд, а также следственно-оперативная группа и Челябинский транспортный прокурор.
В результате инцидента никто не пострадал. Задержек поездов не было.
По данному факту проводится проверка, в результате которой будет дана оценка действиям организации, перевозивший груз.