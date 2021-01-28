На станции Челябинск-Главный произошла утечка бутилена

27 января на железнодорожной станции Челябинск-Главный была обнаружена утечка бутилена через клапан цистерны, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Для устранения последствий на место происшествия выехал пожарный поезд, а также следственно-оперативная группа и Челябинский транспортный прокурор.

В результате инцидента никто не пострадал. Задержек поездов не было.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будет дана оценка действиям организации, перевозивший груз.