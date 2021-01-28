В Пермском крае начались съемки художественного фильма "Чук и Гек"

В Губахинском районе Пермского края начались съемки художественного фильма "Чук и Гек" производства "Метроном Фильм", сообщили Накануне.RU в кинокомпании "ПермКино".

Старт съемок фильма был дан 26 января. Режиссер-постановщик Александр Котт разбил тарелку с названием фильма об штатив перед мотором, ознаменовав таким образом, начало съемочного процесса.

Первый съемочный день прошел на Мельничном ручье, поселок Усть-Койва. Снимать будут до середины января. В главных ролях Юлия Снигирь и Владимир Вдовиченков. Релиз картины запланирован на 2022 год.

Фильм снимают по одноименному рассказу Гайдара. По сюжету, 10-летний Чук и пятилетний Гек едут с мамой к отцу-геологу в тайгу, чтобы вместе встретить Новый 1939 год. Во время сборов дети получают телеграмму. Они тут же в результате ссоры теряют ее, но скрывают это от матери. Приехав на место, мать с детьми не находят в поселке никого, кроме сторожа. Вся геологическая партия срочно отправилась на пару недель в тайгу.