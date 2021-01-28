28 Января 2021
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Йенс Столтенберг, генсек НАТО (2014) | Фото:mir24.net

Генсек НАТО призвал альянс к увеличению оборонных расходов из-за "агрессии" России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу увеличить расходы на оборону из-за "агрессивной" политики России и рисков от подъема Китая.

Кроме того, Столтенберг заявил, что демократии и ценностям членов НАТО "брошен вызов", пишет Regnum.

Сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал призыв генсека НАТО. Он отметил, что США вместе со своими военно-политическими союзниками вскоре не смогут диктовать правила другим странам, такому положению дел в мире приходит конец.

Напомним, в июне страны НАТО согласовали новый пакет военно-политических мер, направленных против России. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по результатам встречи министров обороны стран альянса.

Предлогом для нового антироссийского выпада стало то, что Россия якобы виновата в распаде Договора о РСМД. Он также отметил, что Россия усиливает свой военный потенциал, в частности ракетный, и "запугивает и угрожает" НАТО.

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Генсек НАТО призвал альянс к увеличению оборонных расходов из-за "агрессии" России

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Теги: нато, россия, йенс столтенберг



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