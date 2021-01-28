Глава Железнодорожного района покинул свой пост

Глава Железнодорожного района Екатеринбурга Андрей Курочкин ушел со своей должности по собственному желанию. Информацию об этом Накануне.RU подтвердила заместитель главы администрации района Лилия Белоблоцкая. Иные причины не называются, однако ряд СМИ утверждает, что на уход Курочкина могли повлиять обвинения в некачественной уборке территории от снега.

Андрей Курочкин занимал пост главы администрации Железнодорожного района с ноября 2016 г. В самой же администрации он работал с 2002 г., занимая должность председателя комитета по потребительскому рынку, с 2005 г. - заместителя главы администрации района по вопросам потребительского рынка и с 2012 г. замглавы администрации района по вопросам жилищного и коммунального хозяйства.