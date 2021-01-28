28 Января 2021
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Происшествия В России Москва
любовь соболь, навальный, фбк (2019) | youtube.com / Prt ScrФото:

Брата Навального и Любовь Соболь задержали на 48 часов

Брата Алексея Навального Олега и юриста ФБК (включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Любовь Соболь задержали на 48 часов в Москве. Им вменяют нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ч.1 ст. 236 УК РФ). По словам директора организации Ивана Жданова, "статья не арестная" (предполагает максимальное наказание до двух лет лишения свободы), поэтому задержание после обысков в ФБК считают нарушением.

Задержанию сторонников оппозиционера предшествовали обыски в квартирах Алексея Навального, а также в офисе, где записывается YouTube-проект "Навальный Live".

Нарушение санэпидемправил силовики усмотрели в несанкционированных акциях протеста, которые 23 января проходили в нескольких российских городах, в том числе в Москве и Санкт- Петербурга. Московские власти, сославшись на приложение "Социальный мониторинг", сообщили, что на митинге в столице присутствовало два десятка граждан с подтвержденным диагнозом коронавирус.

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Брата Навального и Любовь Соболь задержали на 48 часов

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Теги: олег навальный, любовь соболь, нарушение санитарных правил, задержание



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