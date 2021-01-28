Сергей Шнуров написал на Иосифа Пригожина заявление в полицию

Фронтмен группы "Ленинград", продюсер телеканала RTVi и член "Партии роста" Сергей Шнуров довел конфликт с продюсером Иосифом Пригожиным до новой вершины: он подал заявление в полицию из-за угроз, предает "Интерфакс".

Накаляться ситуация между двумя представителями шоу-бизнеса начала из-за того, что Шнуров стал комментировать в стихотворно-матерной форме высказывания и действия Пригожина (точнее, первоначально критика вообще была обращена в сторону жены Иосифа – певицы Валерии).

В какой-то момент Пригожин заявил, что готов к физическому выяснению отношений со Шнуровым. Также сообщалось, что Пригожин отправлял оппоненту личные сообщения с угрозами и нецензурной лексикой.

"Сергей Шнуров живет, работает и реагирует на все происходящее в рамках правового поля. В данном случае высказывания Иосифа Пригожина подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ – угроза причинения тяжкого вреда здоровью (до пяти лет лишения свободы). Следственные органы должны будут инициировать доследственную проверку", - сообщил адвокат Шнурова.

По его словам, в полицию подано еще одно заявление – чтобы Пригожин не перешел от угроз к действиям.